Ziekenhuis Rijnstate Arnhem blijft seniorvriendelijk

Rijbewijs kwijt? In Arnhem betaal je de hoogste boete

7:25 ARNHEM - Je rijbewijs kwijt? Dan kun je als inwoner van Arnhem maar beter hopen dat het ding gestolen is. Want op een verloren rijbewijs staat een boete van liefst 63 euro. De Gelderse hoofdstad is daarmee de duurste gemeente van heel Nederland.