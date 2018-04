Zoektocht naar goudvissen in Jansbeek levert één vis op: Nemo

Tientallen Arnhemmers zochten vanmiddag naar goudvissen in de beek in het centrum van de stad. Wie wil mocht de gevangen vissen houden. Anders gaan ze naar een aquarium in een café, zei initiatiefnemer Rob Garritsen van tevoren.



Nemo wordt dan ook overgebracht naar een aquarium in café Brigant.



Garritsen kijkt met plezier terug op de actie. ,,We hebben Arnhem op de kaart gezet. Ik zag blije kinderen en we hebben 3,5 vuilniszak aan rommel uit de beek gehaald. Het was leuk.’’