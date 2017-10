Zoektocht vermiste Anne uit Arnhem voortgezet bij villa’s

Arnhemse Boys-Wes­ter­voort naar zaterdag, Femke Hengeveld treedt op

11:50 ARNHEM/WESTERVOORT - Het duel in de vierde klasse F tussen Arnhemse Boys en SC Westervoort is een dag vervroegd, van zondag naar zaterdagavond gespeeld. De aftrap op sportpark Schuytgraaf in Arnhem is 19.30 uur.