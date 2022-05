Zomerfestival Park Open gaat door, maar gratis toegang zit er na corona echt niet meer in

Het kon niet anders meer, zegt Eveline van der Vliet. De voorzitter van de organiserende Stichting Park Open moest constateren dat de coronapandemie een grote financiële tegenvaller had opgeleverd. ,,We zaten op zwart zaad.” De keuze was: of stoppen met Park Open, of bezoekers geld gaan vragen. En toen was de knoop snel doorgehakt.