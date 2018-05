Zoon van Jordania (24) wil FC Den Bosch kopen

Algemeen directeur Paul van der Kraan bevestigt dat de club met mogelijke kopers in gesprek is en dat de aandeelhouders de voorwaarden voor een ‘mogelijke verkoop’ op papier gezet hebben. ,,Ik ga niet in op namen. En er is nog geen enkel akkoord’, aldus Van der Kraan gisteravond desgevraagd. Van der Kraan kent Jordania senior uit zijn Vitesse-tijd. De Georgiër moest na drie jaar met veel trammelant uit Arnhem vertrekken. In een interview in het weekblad Voetbal International in februari van dit jaar meldde Jordania al dat zijn zoon een club in Nederland wilde kopen.

Te koop voor 2,5 miljoen

Voor een nog te publiceren interview in het Brabants Dagblad verklaarden FC-voorzitter Jan-Hein Schouten en Van der Kraan dat de club voor zo’n, 2,5 miljoen euro te koop is. Schouten: ,,We maken duidelijk in de wereld van potentiële kopers dat de club uiteindelijk gebaat is bij een partij die duurzaam de club verder wil brengen en daarvoor financiële middelen en ruimte geeft. Dat is niet meer dan logisch. Dat gaat bij elke club in de eerste divisie gebeuren. We kunnen het allemaal wel heel romantiseren, maar de werkelijkheid is dat het niet anders kan. Over tien jaar is elke club in de eerste divisie privaat-eigendom.’’



Uit de jaarcijfers van het seizoen 2016-2017 bleek dat de club een tekort had van 900.000 euro. Van der Kraan heeft net een reorganisatie achter de rug, waarbij onder andere Wiljan Vloet als hoofd jeugdopleidingen vertrok. Volgens Van der Kraan is door de reorganisatie ongeveer 600.000 euro bezuinigd. Het tekort van vorig seizoen en het te verwachten tekort van enkele tonnen tijdens het nog lopende seizoen wordt deels opgevangen door de uitgifte van nieuwe aandelen, voor zo’n 1,5 miljoen euro in totaal.