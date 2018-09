Zoon van slachtoffer fatale mishandeling: 'Onrecht is Henk de Vries (83) zijn dood geworden'

Peter Savary overtuigt Geer & Goor en is door bij The Voice Senior

31 augustus NIJMEGEN/RHEDEN - Rhedenaar Peter Joosten (74), ook wel bekend onder de artiestennaam Peter Savary, is door bij het RTL-programma The Voice Senior. Met zijn vertolking van Frank Sinatra's That's Life wist hij in zijn blind audition juryleden Gerard Joling en Gordon te overtuigen om hem mee te nemen naar de volgende ronde.