Zorg dat iemand op je let als je een plas of rivier in gaat, nieuwe campagne in strijd tegen ‘mooi-weer-verdrinkingen’

Kinderart­sen waarschu­wen voor groter risico op verdrin­king door achter­stand zwemles

Kinderartsen slaan alarm over het aantal bijna-verdrinkingen van kinderen. De afgelopen tien jaar kwamen gemiddeld 78 kinderen per jaar daardoor in het ziekenhuis terecht, dertien daarvan overleden. Door de coronamaatregelen zijn er veel minder zwemlessen gegeven en is het risico verhoogd. Ouders kiezen daarom bewust voor een intensieve ‘turbo’ zwemcursus, zoals in Alphen.

31 juli