Zorg om gratis toegankelijkheid Koningsdag: Arnhem wil af van ‘freeriders’ en rugzakken vol bier

Oranje­feest­gan­gers letten niet zo op de (hoge) bierprij­zen: ‘Het is nooit erg om te betalen voor dit soort feesten’

Zon, muziek, een relaxte sfeer en een biertje. Koningsdag was na drie jaar terug in Arnhem. Terug naar het oude leven, zeggen de Oranjefeestgangers. Dat oude leven is wel iets duurder geworden. Drinken mensen er een biertje minder om of laten ze het geld juist rollen?

27 april