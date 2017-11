Zorgpremie Menzis blijft gelijk, VGZ wordt iets duurder

Het tarief van de aanvullende verzekeringen verandert niet, zo laat het bedrijf weten. ,,Een stijging is nooit leuk’’, weet woordvoerder Dennis Verschuren. ,,Maar van de vier grote aanbieders in Nederland, zijn we nu wel de goedkoopste. Het scheelt weliswaar 5 cent met CZ, maar toch. In 2015 waren we nog verreweg de duurste. Dus dat is iets om trots op te zijn, want het laat een stukje stabiliteit zien.’’