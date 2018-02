Zorgreus in de maak in ggz: Pro Persona wil bestuurlijke fusie

Vincent van Gogh is met jaarlijks gemiddeld 10.000 cliënten de grootste aanbieder in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Noord- en Midden-Limburg en delen van Noord-Brabant.

Pro Persona is nog groter met 16.000 cliënten per jaar, en opereert met name in Arnhem, Nijmegen Tiel en Ede. Onder de organisatie valt ook de Nijmeegse tbs-kliniek van de Pompe-stichting.

Eisen

De besturen van beide organisaties denken door middel van schaalvergroting de krimpende budgetten in de geestelijke gezondheidszorg het hoofd te kunnen bieden. Ggz-instellingen hebben te maken met dalende inkomsten. Volgens Pro Persona komt dat onder andere omdat opnames in klinieken zoveel mogelijk voorkomen worden. Patiënten worden in de thuissituatie behandeld, dat leidt tot dalende inkomsten.

,,Daarnaast moet de organisatie zich blijven aanpassen. Dit is de afgelopen jaren al binnen Pro Persona stevig in gang gezet en nagenoeg afgerond", zegt een woordvoerder. ,,De eisen nemen toe, van privacywetgeving tot verbetering van de leefomgeving op de klinieken. Ook dat kost extra geld."

Aantrekkelijk

Pro Persona, de grootste van de twee, heeft het initiatief tot de fusiegesprekken genomen. De Gelderse instelling is ontstaan in 2009, na een fusie van De Gelderse Roos en Forum ggz Nijmegen. Pro Persona telt 3.600 werknemers en heeft een jaaromzet van 220 miljoen euro, bij Vincent van Gogh werken ruim 1.200 mensen en is de omzet 92 miljoen. Het gaat om een bestuurlijke fusie, benadrukt de woordvoerster van Vincent van Gogh. ,,We houden onze eigen identiteit. Een verdergaande fusie is nu niet aan de orde.’’

Belangrijkste doel van het samengaan is volgens haar dat de cliënt er beter van wordt. ,,Door bijvoorbeeld onze backoffices te laten samenwerken kun je geld besparen dat ten goede komt aan de zorg.’’

Beide hopen door een fusie ook een meer aantrekkelijke werkgever te worden. Er is een schaarste op de arbeidsmarkt als het gaat om psychiaters en verpleegkundig personeel. ,,Een grotere organisatie biedt meer kansen om een aantrekkelijke werkgever te zijn, omdat je een veelheid en diversiteit aan werkplekken kunt bieden binnen één organisatie."

Cliëntenraden van Pro Persona laten desgevraagd weten dat zij nog geen mening hebben gevormd over de eventuele fusie.

Kritisch

Omdat het nog om verkennende gesprekken gaat tussen beide instellingen, kan en wil de landelijke ggz-cliëntenorganisatie Mind geen uitspraken doen over de fusie. ,,Maar in zijn algemeenheid staan we kritisch tegenover fusies, omdat die veelal niet om zorginhoudelijke maar om bedrijfseconomische redenen worden doorgevoerd’’, zegt woordvoerder Nic Vos de Wael. ,,We willen meer maatwerk, zorg die dichtbij de mensen staat. Dat is vaak moeilijk te rijmen met een organisatie die groter en logger wordt.’’