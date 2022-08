Zuid-Franse taferelen bij oogsten graan tussen Arnhem en Oosterbeek: ‘Dit is zo mooi’

File door onderhoud op Airborne­plein zit politie en busverkeer in de weg

ARNHEM - De politie kan moeilijk uitrukken vanaf de Beekstraat en het busverkeer loopt vertraging op. Met name in de avondspits ontstaan in de Arnhemse binnenstad files door de wegwerkzaamheden op het Airborneplein. De gemeente neemt maatregelen.

9 augustus