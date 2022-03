Zware mishandeling Arnhem in Opsporing Verzocht: ‘Een van die jongens stond meteen voor mijn neus’

Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond aandacht besteed aan de mishandeling van een 37-jarige man in Arnhem. Op 26 februari werd hij mishandeld op de Blauwe Golven in Arnhem, waarbij hij een gebroken heup opliep .

Het slachtoffer was met vrienden wezen stappen, net na het einde van een lockdown. Na een gezellig avondje darten wilden de vrienden wegrijden van de parkeerplaats Blauwe Golven bij het centrum. Plotseling liepen er vier mannen vlak voor de rijdende auto langs. Een van de mannen gooide iets tegen de auto. Het slachtoffer stapte uit om te kijken wat er aan de hand was en toen ging het helemaal mis.

,,Een van die jongens stond meteen voor mijn neus, heel agressief.” Het leidde tot een handgemeen, waarbij de 37-jarige man een stuk hout uit de auto pakte om zijn vrienden te verdedigen. Dat was overgebleven van het klussen. Hij ziet het misgaan bij één van zijn vrienden, die op de grond is gevallen. ,,En binnen no-time is bij mij het licht uit. Echt gewoon knock-out.”

Heup met pinnen vast gezet

Toen hij weer bijkwam, zeiden zijn vrienden dat de mannen hem ook nog hadden geschopt terwijl hij op de grond lag. Hij kon zijn been niet bewegen en schreeuwde het uit van de pijn. In het ziekenhuis bleek zijn heup gebroken te zijn. Die moest met pinnen weer worden vastgezet.

Baan kwijt

,,Het is een lang proces voor je weer mobiel genoeg bent en alles kunt, je bent er een half jaar uit. Dat slaat er wel in”, zei het slachtoffer in de uitzending. Zijn bewegingsvrijheid is dusdanig afgenomen dat hij afhankelijk is van vrienden, familie en de thuiszorg. Ook raakte hij zijn pas verworven baan kwijt, omdat hij zo’n lange tijd uit de roulatie is.

Volledig scherm Archieffoto van parkeerplaats Blauwe Golven onder de Nelson Maldelabrug in Arnhem. © Hans Broekhuizen

Politie zoekt voorbijgangers en verspreid signalement daders

De politie neemt de zaak hoog op en heeft dinsdag signalementen van de verdachten verspreid. Zij verlieten de parkeerplaats in een witte Volkswagen Golf of Polo. Ook is de politie op zoek naar twee voorbijgangers die hebben ingegrepen. Het gaat om twee mannen van in de dertig, die uit de richting van het centrum liepen. Een van hen droeg een donkere jas en vermoedelijk een grijs mutsje.

Verdachte 1

- ongeveer 160/170 cm lang

- normaal postuur

- licht getinte huidskleur

- 20 tot 25 jaar oud

- haar: zwart, stijl opgeschoren, bovenop iets langer

- brildragend

- zwarte jas

Verdachte 2

- ongeveer 175 tot 185 cm lang

- normaal postuur

- licht getinte huidskleur

- 20 tot 25 jaar oud

- haar: kort donkere(zwarte krullen)

- zwart/donkere broek aan

- donkergrijze jas met capuchon, een gestikte jas

Verdachte 3

- ongeveer 190 cm lang

- voller postuur

- licht getinte huidskleur

- 20 tot 25 jaar oud

- haar: zwart, grove krullen, bol hoofd

- donkere jas

Verdachte 4

-ongeveer 190 cm lang

-voller postuur

-licht getinte huidskleur

-20 tot 25 jaar oud