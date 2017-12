Zwembad Velp tijdelijk gesloten vanwege scheef plafond

Dat meldt eigenaar gemeente Rheden zondag. ,,Er zou zomaar iets naar beneden kunnen komen", zegt een woordvoerder. ,,Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Daarom hebben we direct maatregelen genomen."

Inmiddels is een technische inspectie uitgevoerd, maar de gemeente weet niet wat er precies aan de hand is. Zolang dat niet duidelijk is, blijft het bad dicht. Wanneer het zwembad weer open gaat, is niet bekend. Maandag 11 december is het bad zeker nog gesloten.