Zwemmers nemen nieuwjaarsduik in Jansbeek Arnhem

Nieuwjaarsduik Renkum: hup de Rijn in

15:21 RENKUM - In Renkum was vandaag voor de tweede maal een nieuwjaarsduik. Organisator is zwemvereniging RZC. Geert van Duinhoven is de drijvende kracht achter de plons in de Rijn. Hij ging zelf ook het water in. ,,Natuurlijk. Heerlijk’’, zegt hij.