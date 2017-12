Zwijn valt opnieuw hond aan bij Velp

Taxi glijdt in gloednieuwe Jansbeek in Arnhem

10:08 ARNHEM - Een taxichauffeur is vanochtend in de hagelnieuwe Sint Jansbeek in Arnhem gereden. Dat melden bewoners van het Arnhemse stadshart op Facebook. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Mogelijk is de auto vanaf de Weerdjesstraat afgeslagen en de gracht ingereden.