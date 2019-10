‘026-Putdeksel’ met dubbelkoppige adelaar moet Arnhemse trots uitstralen

Arnhemse politiek vraagt om ‘blijde inkomst Sint’ zonder Zwarte Piet

30 september ARNHEM - Zes partijen in de Arnhemse gemeenteraad roepen het plaatselijk Sinterklaascomité op om Zwarte Piet helemaal te schrappen uit de optocht. In een open brief aan de Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz roepen de partijen op om de optocht te ontdoen van ‘verschillende pijnlijke connotaties met racisme'.