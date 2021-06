1,5 meter afstand; niet nodig op de dansvloer, wel in de klaslokalen?

GelreDome hint op concert Sir Elton John in kader van wereldwij­de afscheids­tour­nee

22 juni ARNHEM - Doet de Engelse zanger Elton John met zijn afscheidstournee ‘Farewell Yellow Brick Road: The Story so Far’ ook Arnhem aan? GelreDome wil doen geloven van wel. Het Arnhemse stadion verspreidt via sociale media foto’s waarop het logo van John te zien is, een kapitale E met een sterretje.