1,7 miljoen euro voor benadeelde Arnhemse scholen van minister Arie Slob

Als het ministerie alsnog over de brug komt trekt V(S)O 25.06 het beroep bij de Raad van State in, zei directeur Johnny Uytdewilligen vrijdag na de rechtszitting in Den Haag.

Fout bij tellen

Het scholensamenwerkingsverband daagde het onderwijsministerie voor de Raad van State. Er zou een fout zijn gemaakt bij het tellen van het aantal leerlingen dat drie jaar terug van het voortgezet speciaal onderwijs gebruik zou gaan maken. Er zouden in 2016 ongeveer 110 leerlingen niet zijn meegeteld van De onderwijsspecialisten de Mariëndael, een koepel voor speciaal onderwijs. Meer scholensamenwerkingsverbanden hadden daar nadeel van. Elke leerling is goed voor zo’n 17.000 euro subsidie op jaarbasis.

Schade

De schade is voor V(S)O 25.06 is daarmee opgelopen tot 1,7 miljoen euro. Daarnaast is er volgens schooldirecteur Uytdewilligen en advocaat Hanna Zeilmaker een structureel tekort van zo’n half miljoen euro per jaar. Op de rechtszitting bij de Raad van State gaven vertegenwoordigers van het ministerie aan dat één en ander wordt nagerekend. Het hangt van deze uitslag af of de Raad van State alsnog een uitspraak moet doen in de zaak.