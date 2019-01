100.000 euro gevallen op Klarendals lot in Oudejaarstrekking Staatsloterij

Update Grote technische storing bij gemeente Arnhem; alle systemen liggen plat

11:16 ARNHEM - De gemeente Arnhem kampt woensdag met een omvangrijke technische storing. ,,We kunnen niks”, zegt een woordvoerder. De oorzaak van de problemen is nog niet duidelijk. Aan een oplossing wordt gewerkt, maar het is nog maar de vraag of het lukt de storing vandaag te verhelpen.