1000 hennepplanten gevonden in Arnhemse loods, pand op slot

De kwekerij werd gevonden tijdens een grootscheepse actie van het Arnhemse Interventieteam. Een man van 30 werd aangehouden. De planten en installaties in het pand aan de Leemansweg zijn meteen dinsdagavond weggehaald en daarna heeft Marcouch het pand gesloten.



Tijdens de zelfde controle bleek op het bedrijventerrein sprake van illegale bewoning, zwartwerken en werden diverse milieu-overtredingen geconstateerd.



Bij een bedrijf is apparatuur in beslag genomen in verband met een openstaande belastingschuld van meer dan 20.000 euro. Bij een andere onderneming zijn twijfels gerezen over de juistheid van de belastingafdracht.