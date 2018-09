10e Hard Bass in GelreDome is meteen ook de allerlaatste

ARNHEM - Organisator b2s wil zaterdag 2 februari in GelreDome ‘met een klapper’ het dancefeest Hard Bass uitluiden. De tiende editie van het dancefeest in Arnhem is meteen de allerlaatste.

Quote We weten dat we een bepaald risico lopen, maar het is goed om met nieuwe dingen te komen Vincent van der Heijden, Woordvoerder van b2s ,,Na zeventien keer, waarvan de laatste tien in GelreDome, wordt het tijd voor iets nieuws”, zegt b2s-woordvoerder Vincent van der Heijden. In de vroege ochtenduren van zondag 3 oktober, als de laatste tonen wegsterven, neemt de organisatie afscheid van Hard Bass. Maar niet van GelreDome.



,,In 2020 komen we in GelreDome terug met iets nieuws”, kondigt Van der Heijden aan. Opnieuw een feest met harde dancemuziek, zoveel wil hij wel kwijt. ,,Maar verder kunnen we er niets over zeggen. We zijn nu ook vooral bezig met de laatste Hard Bass.”

De allerlaatste keer moet ‘de beste editie ooit’ worden. Met een fantastische show en speciale optredens, kondigt b2s aan. ,,Het moet een unieke experience worden.” De kaartverkoop voor ‘Hard Bass - The Last Formation’ begint midden oktober. Jaar in jaar uit is het volle bak bij het dancefeest.

Voor het publiek hoeft b2s dus niet te vernieuwen. Kaarten voor het nachtelijke evenement zijn vaak al uitverkocht voor er maar een programma bekend is. ,,We weten dat we een bepaald risico lopen, maar het is goed om met nieuwe dingen te komen, we dagen onszelf graag uit”, zegt Van der Heijden.

Tradities

De dancefeestorganisator heeft veel meer feesten op het program dan Hard Bass alleen en wisselt vaker van formule. ,,Het format van Hard Bass is ook drie keer gewijzigd. De laatste keer was toen we tien jaar geleden naar GelreDome zijn gekomen.” Daarvoor was Hard Bass in Zoetermeer.

In de zestien keer dat het feest nu is georganiseerd, zijn gewoontes ontstaan, normen en waarden, zoals b2s dat noemt. ,,We willen nu graag met een feest ‘bij nul beginnen’ met een nieuwe formule, zonder beperkt te worden door tradities.”