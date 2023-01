indebuurt Arnhem neemt de proef op de som en vraagt ChatGPT naar ‘weetjes over Arnhem die niemand kent’. De tekstrobot antwoordt meteen in goed Nederlands: “Ik kan u interessante feiten over Arnhem geven, maar het is niet gegarandeerd dat niemand ze weet.”

Dingen die ChatGPT meldt over Arnhem

Arnhem was een van de eerste Nederlandse steden met een elektrische tram in 1887. Arnhem is de geboorteplaats van de Nederlandse kunstenaar Carel Willink, die bekend is om zijn surrealistische schilderijen. De stad was oorspronkelijk een Romeinse nederzetting, genaamd Arnhemium. Arnhem heeft een oudste stenen brug in Nederland genaamd de John Frostbrug, gebouwd in 1664. Arnhem was een belangrijke textielstad in de 19e eeuw, met veel katoenweverijen en -spinnerijen. Arnhem was een van de eerste Nederlandse steden met een veerpont over de Rijn in 1845. Arnhem is de thuisbasis van het Nederlands Openluchtmuseum, een van de grootste openluchtmusea in Europa, dat een uniek beeld geeft van hoe Nederlanders leefden in de afgelopen eeuwen. Arnhem is de geboorteplaats van de Nederlandse astronaut André Kuipers. De stad heeft een van de grootste openbare bibliotheken in Nederland, de Bibliotheek Arnhem. Arnhem was een van de eerste Nederlandse steden die gaslantaarns kreeg in 1849. Arnhem is de thuisbasis van de Nederlandse Defensie Helikopter Groep (DHC), een van de grootste helikoptervloot in Europa.

ChatGPT over Arnhem

De antwoorden in dit artikel zijn een-op-een gekopieerd vanuit ChatGPT. Spelfouten en foutieve informatie zijn blijven staan in de tekst. Niet alle informatie van ChatGPT over Arnhem klopt. De tekstrobot weet veel, maar niet alles. Deskundigen denken dat de software meer en meer ‘leert’ en dat de antwoorden daardoor steeds vaker kloppen. Het wordt dan lastiger om de tekstrobot ’te ontmaskeren’. Weet jij welke punten waar zijn en welke niet? Laat het weten via arnhem@indebuurt.nl of stuur een berichtje op Facebook.

Wat is ChatGPT? Met de gratis online tekstrobot ChatGPT kunnen teksten worden gegenereerd die nauwelijks te onderscheiden zijn van teksten die door mensen zijn geschreven. De chatrobot doet dat op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Het programma is gevoed met veel gegevens, bestaande teksten en met veel rekenkracht. De robot is zelflerend en wordt steeds beter in wat het doet, al zijn er ook vragen over de betrouwbaarheid van de informatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!