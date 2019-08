15-jarige jongen aangehouden voor overval McDonald’s in Arnhem

Twee jonge mannen overvielen de fastfoodzaak in de nacht van 2 op 3 juli. Welke rol de aangehouden verdachte heeft gespeeld wordt op dit moment onderzocht.



De politie is nog op zoek naar de andere overvaller. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur en is waarschijnlijk ongeveer even oud als de aangehouden verdachte. Hij was ongeveer 1,70 meter lang, had een slank postuur en droeg donkere kleding.