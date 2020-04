150.000 Gelderse banen staan op de tocht door de coronacrisis

VIDEO Arnhemse stewardes­sen en piloten doden tijd met creatieve ‘Don’t Rush-challenge’

17 april ARNHEM - Doordat veel vliegtuigen van KLM aan de grond staan, zitten aardig wat personeelsleden thuis in plaats van op het vliegveld. Ook piloten en stewardessen die wonen in Arnhem en omstreken. Om de tijd te doden, doen ze mee aan de ‘Don’t Rush-challenge’. Een trend die over is komen waaien uit de Verenigde Staten.