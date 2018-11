18-jarige Arnhemmer vrijgelaten in onderzoek vermeende terreurcel

Klant bedreigt personeel in McDonald's Arnhem, video van arrestatie grote hit

12:37 ARNHEM - Een klant die volgens de politie het personeel heeft bedreigd, is zondagavond door agenten aangehouden in de McDonald's aan de Batavierenweg in Arnhem. De aanhouding in een vol restaurant werd gefilmd en de video belandde op de site dumpert.nl, waar het onder de kop ‘Één McNekklem om mee te nemen’ een van de best bekeken bijdragen van de dag werd.