20-jarige vrouw gewond door steekincident en mishandeling in Arnhem

Het steekincident vond plaats in een flat op het Gildemeesterplein in Arnhem. De politie kwam snel met meerdere auto's en een hondengeleider ter plaatse. Hier troffen ze de bewoonster gewond aan. Ze zou zijn mishandeld en gestoken.

Aanleiding is nog onduidelijk

In dezelfde woning konden ze ook direct een andere vrouw aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Zij is overgebracht naar het politiebureau.



Het slachtoffer ligt deze donderdag nog in het ziekenhuis, maar is aanspreekbaar. De politie meldt dat het vermoedelijk gaat om een incident in de relationele sfeer. De aanleiding is echter nog onduidelijk.