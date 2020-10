200 banen weg bij netwerkbeheerder Alliander: ‘Er zullen gedwongen ontslagen vallen’

video Reeks Arnhemse autobran­den blijft aanhouden: voertuig gaat in vlammen op in Presikhaaf

11 oktober ARNHEM - In Arnhem is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een geparkeerd voertuig uitgebrand. Ditmaal ging het om een auto aan de Van Speykstraat in de wijk Presikhaaf.