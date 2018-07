200 stakers verwacht bij hoofdkantoor Vitens in Zwolle

Indoor­speel­tuin Ballorig eerder dicht vanwege warmte en gebrek aan publiek

12:31 ARNHEM - Indoorspeeltuin Ballorig in Arnhem-Zuid ondervindt nadrukkelijk de gevolgen van het aanhoudende zomerse weer. Zaterdag had dat zelfs tot gevolg dat het kinderspeelparadijs aan de Hazenkamp in de loop van de middag al de deuren sloot in plaats van 's avonds om 19.00 uur.