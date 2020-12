2020, het jaar dat Ratelband wéér vader werd. Van een draagmoeder. ‘Er komt er nog een!’

Te oud om weer vader te worden voelt hij zich niet, al is hij 71. Pardon: 51, want hoewel de rechter hem geen gelijk gaf, houdt Emile Ratelband nog altijd vol twintig lentes jonger te zijn. Dat maakt ook dat hij zich weinig zorgen maakt over corona.



Bij binnenkomst steekt Ratelband een hand uit. Gewoon schudden toch? Of zijn we bang? Een mondkapje draagt hij ook nergens. Hij gooit een verklaring op tafel. ,,Ik hoef hem niet op. Medische redenen.”



Medische redenen? U bent toch zo vreselijk gezond, met een 51-jarig lichaam?

,,Ja, dit is toch ook hartstikke nep.”



U moedigde mensen eerder op social media aan wél een mondkapje te dragen. Hoe kijkt u aan tegen de coronapandemie?

,,Ik heb in maart meteen gezegd: dit is geen complot. Toen kreeg ik de helft van mijn volgers op mijn dak. Daarna heb ik er een tijd niet meer over gepraat. Toen die mondkapjes kwamen zei ik: doe nou maar, dan is het snel voorbij. ”