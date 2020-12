21 auto’s in Arnhemse wijk Presikhaaf ondergespoten met poederblussers

Wéér eens een ongeluk in Arnhemse Willemstun­nel: bestuurder lanceert zijn auto op z’n kant

24 december ARNHEM - Het is maar weer eens raak: er is een ongeluk gebeurd in de Arnhemse Willemstunnel. Een automobilist verloor in de nacht van woensdag op donderdag de macht over het stuur, waardoor hij zijn auto lanceerde en op de zijkant terechtkwam.