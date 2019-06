21-jarige Arnhemmer betrapt met 35 XTC-pillen na achtervolging A12





ZEVENAAR/ ARNHEM - Een 21-jarige Arnhemmer is vrijdagochtend aangehouden in Zevenaar, nadat hij slingerend over de A12 reed en vluchtte voor de politie. Hij is betrapt met onder meer 35 XTC-pillen in zijn auto.