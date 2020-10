22 mensen vechten vandaag hun coronaboete aan in Arnhem

In Nederland is er 6872 keer verzet gepleegd tegen een strafbeschikking op grond van de noodverordening. Deze verzetschriften worden inhoudelijk beoordeeld door het OM. De officier van justitie beoordeelt de zaken en brengt ze vervolgens voor de rechter of vernietigt de strafbeschikking.



In Utrecht dienden vorige week de eerste zaken over de coronaboetes. In alle vier de zaken vond de rechter het terecht dat de boete was uitgedeeld. Een man kreeg een lagere boete van 190 euro, omdat hij volgens de rechter tijdens het sporten de afstandregels niet bewust had overtreden. Drie anderen kregen de volle mep van 390 euro, maar dat zal in de nieuwe Corona-spoedwet worden aangepast tot minder dan 100 euro.