23-jarige krijgt celstraf én tbs voor steek- en vechtpartijen in Arnhems uitgaansgebied

Overmacht aan contro­leurs keert cruise­schip bij Arnhem binnenste­bui­ten: ‘Een overdreven bedoening’

7:10 ARNHEM - Passagiers die ongerust bellen of hun reisje over de Rijn nog wel door gaat. Directeur Nico Arnts van reisorganisator Feenstra Rijn Lijn in Arnhem is ontstemd over de overmacht aan controleurs die maandag onverwacht de loopplank van cruiseschip Poseidon betraden.