24 avondklokboetes uitgedeeld in Arnhem, 9 in Wijchen

ARNHEM/BERGENDAL - De politie heeft in Arnhem 24 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. Een Arnhemmer werd aangehouden omdat agenten hem later op de avond nogmaals op straat tegen kwamen. In Wijchen werden 9 mensen die na 21 uur op straat waren zonder geldige reden op de bon geslingerd.

In Beuningen waren 3 mensen de klos, in Berg en Dal 2 en in West Maas en Waal ook 2. In Druten werden 40 automobilisten gecontroleerd, maar werden er geen bekeuringen uitgedeeld. De bestuurders hadden allen een geldige reden om op pad te zijn, meestal vanwege het werk. In het gebied Doesburg en Rheden werden in totaal 5 bekeuringen uitgedeeld. In Tiel werd een klein groepje jongeren aangepakt.

Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch, voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Midden toont zich uiterst tevreden over de manier waarop mensen zich aan de avondklok hebben gehouden. In de gemeenten rondom Arnhem werden vrijwel geen boetes uitgedeeld, zegt hij. ,,Je zag in Arnhem wel drukte op straat rond kwart voor negen. Mensen haastten zich naar huis om negen uur binnen te zijn. Vanaf kwart over negen waren de meeste straten vrijwel uitgestorven”, aldus de Arnhemse burgemeester.

Dringend beroep

Marcouch doet een dringend beroep op inwoners zich aan de coronamaatregelen te houden. ,,De pakkans is groot. Het is rustig op straat waardoor de politiemensen aandacht kunnen schenken aan de mensen die op straat zijn. Heb je geen reden dan krijg je een boete van 95 euro. Maar ik vind het belangrijker dat mensen zich aan de regels houden opdat de besmettingscijfers snel naar beneden gaan en de basisscholen over twee weken weer open kunnen. Dat moeten we met elkaar zien te fiksen. Daarom moeten mensen hier elkaar ook op aanspreken en elkaar waarschuwen om vanaf 21 uur binnen te blijven”, aldus Marcouch.

Minder

Landelijk deelde de politie 3.600 boetes uit, er werden 25 mensen aangehouden. Het beeld op straat was na de ingang van de avondklok overwegend rustig. Er kwam afgelopen nacht 20 procent minder meldingen binnen in vergelijking met een normale zaterdag. Van de mensen die zijn gecontroleerd had 80 procent de juiste papieren bij zich. De politie deelt geen regionale cijfers. Dat is te veel werk, zegt een landelijke woordvoerder. Bij een grote verkeerscontrole controle op de A2 bij Zaltbommel werden zaterdag tussen 21.00 en 23.00 uur 45 boetes uitgedeeld aan automobilisten, die zich niet aan de avondkok hielden.

Zonder pardon

Overal werd streng gecontroleerd. Agenten gingen niet in discussie. Wie de regels overtrad kreeg zonder pardon een boete. Ook burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal is blij dat het in zijn gemeente zo rustig is gebleven en dat ‘ingrijpen gelukkig niet nodig was’. ,,De inwoners van Berg en Dal zetten samen de schouders eronder", laat Slinkman zondagochtend weten. ,,Dat is een teken van solidariteit. Het is ook een mooi signaal voor bijvoorbeeld de noodlijdende horeca. Samen ervoor zorgen dat het zo spoedig mogelijk voorbij is.”