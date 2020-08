250 mensen lopen mee in stille tocht voor omgebrachte Naomi: ‘Dit raakt Arnhem in de ziel’

Update | VideoARNHEM - Zo’n 250 mensen liepen zaterdagavond in de Arnhemse wijk Presikhaaf mee in een stille tocht voor de omgebrachte jonge moeder Naomi (35) . Haar dochters Milou en Miley liepen ook mee, net als andere familieleden en burgemeester Ahmed Marcouch.

‘Mama you are a star in heaven now, we miss and love you forever’ stond er op het spandoek dat de vrienden van Noami als een schild voor zich hielden. Het dundoek beschermde de dochters Milou en Miley van de 35-jarige Naomi, die de organisatie uit het zicht wilde houden voor de media.

Witte bloemen

De 250 mensen met witte bloemen hadden zich zaterdagavond op de parkeerplaats bij multifunctioneel centrum Presikhaven verzameld. Onder hen burgemeester Ahmed Marcouch met een witte roos die kennismaakte met Naomi’s dochtertjes van 6 en 9 jaar en andere familieleden.

Volledig scherm Enkele honderden mensen liepen mee in de stille toch voor Naomi. © Gerard Burgers

Verschrikkelijke maandagavond

Iets na half acht zetten vrienden en familie de stoet in beweging richting de flat aan de Floriszstraat waar Naomi en haar dochters een week geleden nog woonden. Tot die verschrikkelijke maandagavond waarin enkele kogels het leven van de Arnhemse beëindigde en dat van de twee dochtertjes veranderde in een nachtmerrie. Een 46-jarige man uit Rheden is opgepakt als verdachte.

Quote Dit soort schietinci­den­ten raakt Arnhem in de ziel. Daarom heb ik huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen hoog op de agenda staan. Ahmed Marcouch, Burgemeester van Arnhem

Volledig scherm Twee mannen troosten elkaar bij de gedenktafel voor Naomi, waar bloemen worden gelegd. © Gerard Burgers

In de ziel

,,Het is vreselijk wat hier in Arnhem is gebeurd. Dit soort schietincidenten raakt Arnhem in de ziel. Daarom heb ik huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen hoog op de agenda staan. Ik ben dan ook blij dat de politie de verdachte snel heeft opgepakt”, zei Marcouch na afloop van de stille tocht.



Pas vlak voor de stille tocht besloten de meisjes mee te lopen. Ze liepen afgeschermd door familie en vrienden voorin de stoet, gevolgd door enkele honderden vrienden, buurtgenoten en andere betrokken. ,,Het is vanavond ontroerend om te zien hoeveel Arnhemmers hier vanavond zijn gekomen om hun verdriet te delen en elkaar te ondersteunen”, aldus Marcouch.

Volledig scherm Een vrouw legt een bosje bloemen bij de gedenktafel voor Naomi. © Gerard Burgers

Minuut stilte

Een vriendenclub waar Naomi deel van uitmaakte had de stille tocht georganiseerd. Ze hadden bij de flat waar vorige week zo abrupt een einde aan haar leven kwam een gedenktafel neergezet met fotootjes van de Arnhemse. Aangekomen bij de flat waar ook nog eens tientallen belangstellenden stonden, vroeg organisator Twan de aanwezig en om een minuut stilte.

Wensballon

Na die indrukwekkende minuut liepen de deelnemers één voor één langs de flat, waar vrienden van Naomi de bloemen in ontvangst namen en bij de gedenktafel neerlegden. Het veldje voor de flat veranderde in een witte bloemenzee.



Aan het eind van de Floriszstraat staken Milou en Miley een wensballon aan. Onder luid applaus verdween de ballon in de lucht.

Volledig scherm Naomi (35) werd neergeschoten in haar flat aan de Floriszstraat in Arnhem. Ze overleed niet veel later aan haar verwondingen. © Erik van 't Hullenaar/DG