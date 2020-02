27-jarige die zich vergreep aan vrouw die hondje uitliet in Arnhem krijgt 7 jaar cel en tbs

Update Let op, in Arnhem komt het hoogwater eraan! De Rijnkade staat al deels blank

13:45 ARNHEM - Boer Erik Wijers uit Arnhem is vrijdagmorgen nog nét op tijd om zijn kar weg te halen. Hij laat zijn koeien doorgaans grazen in de uiterwaarden van de Rijn bij Malburgen, maar het water uit de rivier stijgt elke dag verder. De koeien zijn al weg, de kar waar altijd hooi op ligt was nog even blijven staan.