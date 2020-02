27-jarige die zich vergreep aan vrouw die hondje uitliet in Arnhem krijgt zeven jaar cel en tbs

Alleen financieel malheur kan poli Elst nog dwarsbomen: ‘Hij gaat er komen’

16:36 ELST - Over drie jaar gaat de polikliniek van ziekenhuis Rijnstate in Elst open. Alleen financiële tegenvallers kunnen nog roet in het eten gooien, aldus Wim van Harten. Hij is bestuursvoorzitter van Rijnstate.