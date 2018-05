28-jarige Edenaar mishandeld in Arnhem door groepje mannen

Update File op de A12 tussen Duitsland en Arnhem: dan maar balletje trappen

13:00 DUIVEN - Door een ongeluk op de A12 is zondagmiddag file ontstaan tussen de Duitse grens en Arnhem. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Duiven, onbekend is wat er precies is gebeurd. De file was rond 11.30 uur zo'n 10 kilometer lang en zorgde voor een uur vertraging. Rond 13.00 uur was de file opgelost.