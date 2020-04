287 bekeuringen uitgedeeld in Arnhem en regio, vooral veel motorrijders in overtreding

ARNHEM - Tientallen motorrijders op de Posbank en op de dijken in de Betuwe kunnen een bekeuring tegemoetzien omdat ze in het paasweekeinde te hard hebben gereden op deze plekken.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch laat dat weten namens de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. In algemene zin spreekt Marcouch van een rustig verlopen weekeinde, waarin de meeste mensen zich hebben gehouden aan de maatregelen die in verband met het coronavirus in acht moeten worden genomen in de openbare ruimte.

Op grond van de noodverordening die geldt in het gebied zijn ook weer een aantal jongeren beboet omdat zij het samenscholingsverbod overtraden. Dat gebeurde onder meer in Park Sonsbeek en Park Presikhaaf in Arnhem. Ook bij de Rijkerswoerdse Plassen in Elst trad de politie op. In totaal zijn in het hele weekend 287 boetes uitgedeeld, voor te hard rijden, samenscholing en onbehoorlijk gedrag tezamen.

Agressief

Volgens Marcouch kregen sommige overtreders niet alleen een boete omdat ze niet de vereiste 1,5 meter afstand tot elkaar in acht namen, maar ook nog een omdat ze zich verbaal agressief toonden tegenover de dienstdoende agenten.

De burgemeester bevestigt het beeld van het paasweekeinde, dat het op de dijken en de natuurgebieden rustig was. ,,De meeste mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om Pasen vooral thuis door te brengen en in de buurt een ommetje te maken. Daar verdienen ze een groot compliment voor.”

Quote Het draait allemaal om hoffelijk­heid en rekening houden met elkaar Ahmed Marcouch, voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Midden

Drones

Op de Posbank bij Rheden was sprake van een behoorlijke politie-inzet om eventuele verstoring van de orde te voorkomen. In het natuurgebied werd ook geopereerd met politie te paard en met drones. ,,En dan zie je dat er mensen zijn die daar wel gaan wandelen, maar die een flinke afstand tot elkaar in acht nemen", zegt Marcouch.

Sommige motorrijders die zich op de Posbank begaven, zijn wel het haasje omdat ze te hard reden. De hoogst gemeten snelheid was 87 kilometer per uur.