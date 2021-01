350 prikken tegen corona per dag, maar deze GGD kan er veel meer aan: ‘Normaal werken we in hoger tempo’

Meneer Koers, hoe gaat het voorbereiden van het vaccinatieprogramma?

,,Prima. Voor ons is dit niet nieuw, wij zijn gewend te vaccineren. Dat wij als GGD deze vaccinaties moeten doen, is overigens wel redelijk onverwacht, want normaal gesproken gaat vaccineren voor bijvoorbeeld griep via de huisartsen.



De coronavaccinaties blijken daarvoor niet geschikt, onder andere omdat ze op een temperatuur van -70 moeten worden bewaard. Wij zijn het vangnet en pakken dit nu op. We beginnen op 18 januari in Sportcentrum Papendal in Arnhem met het vaccineren van de eerste groep zorgpersoneel. We prikken 350 mensen op een dag. Na zes weken hebben we dan al het zorgpersoneel gehad.’’