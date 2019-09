3FM Serious Request: The Lifeline voert door Grave, Nijmegen, Arnhem en Dieren

De actie is de opvolger van 3FM Serious Request waarmee jarenlang miljoenen euro’s werden opgehaald voor diverse goede doelen. De tanende belangstelling maakte een andere opzet van de actie nodig. Dat werd The Lifeline. In 2018 was de eerste editie. Onder het motto ‘Red levens: join The Lifeline’ werd 1,3 miljoen euro opgehaald.