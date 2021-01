40 jaar Jeugdjournaal: Tako uit Arnhem had ‘mooiste baan van Nederland, maar nu mooiste ter wereld’

Het enthousiasme waarmee hij de verschillende reportages van het Jeugdjournaal presenteerde is er nog steeds. Levendig en energiek vertelt hij vol lof over zijn tijd bij de NOS. Toch maakte hij de stap voor zichzelf te beginnen. Hij wilde niet voornamelijk Nederlandse kinderen spreken, maar kinderen over de hele wereld.



Dat besluit kwam er mede doordat hij in Zuid-Afrika bij de begrafenis van Nelson Mandela was. ,,Mandela vond het belangrijk dat er naar kinderen geluisterd werd, maar ik was de énige verslaggever die daar naar de verhalen van de kinderen aan het luisteren was.’’