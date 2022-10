40 jaar lagen boeken van Arnhemmer Willem op zolder te verstoffen, nu ligt zijn debuutroman in de winkel

SML’er Fatih Sprenkel heeft Super Sunday bij derbyzege op VDZ

De derby SML-VDZ (2-1) in 3B was lange tijd een tam potje, maar in de slotfase sloeg alsnog de vlam in de pan. VDZ beklaagde zich heftig over arbiter Jan Maarten ten Broek, die te vroeg zou hebben afgefloten.

10 oktober