40 maanden voor Arnhemmer die twee keer met broodmes stak

Emiel wandelt 600 kilometer van Normandië naar de John Frostbrug in Arnhem: ‘Jongeren nemen vrijheid maar voor lief’

15:24 ARNHEM - Hij heeft pijn in de schenen en een paar blaren, maar militair Emiel Garstenveld marcheert moedig voorwaarts vanaf zijn startpunt in Frankrijk. Vandaag stak hij ter hoogte van Baarle-Nassau de Nederlandse grens over. Het einddoel: op 4 mei de fameuze John Frostbrug in Arnhem opwandelen. Voor onze vrijheid.