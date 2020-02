40 miljoen voor vernieuwd stadhuis is ‘zuinige huisvader’ Arnhem te dol

Geen restaurant, geen bistro, geen lunchroom; FortVier is alles tegelijk

12:02 ARNHEM - Arnhem-Zuid is een groot horecapaviljoen rijker. FortVier, aan het water in Schuytgraaf, ging op 4 januari in stilte open en is een maand later al goed op stoom. ,,Mensen in Arnhem-Zuid kunnen vanaf nu rollend naar huis.”