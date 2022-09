46-jarige Griek aangehouden in Arnhem; man moet in Griekenland nog tien jaar de cel in

De Marechaussee kwam de man op het spoor tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). Deze wek worden verschillende van deze controles gedaan in samenwerking met de Polizei KLeve en Polizei Borken.



Tijdens een van deze controles op de Europaweg werd de auto van de Griekse man gecontroleerd. Hij toonde zijn Griekse rijbewijs. Deze bleek na controle vals de zijn, waarop de man is aangehouden. Bij controle van zijn gegevens bleek later dat hij door de Griekse autoriteiten wordt gezocht in verband met een openstaande gevangenisstraf van tien jaar. Deze kreeg hij vanwege een drugsdelict.



De Marechaussee doet verder onderzoek in deze zaak.