48 huizen erbij in villawijk Gaardenhage, of 30, zoals de buurtbewoners willen?

Arnhemse villawijk krijgt er tientallen kleinere huizen bij, bewoners niet blij: ‘Hebben wij niet voor gekozen’

ARNHEM - In de moderne villawijk Gaardenhage in Arnhem-Zuid moeten niet langer 54, maar in totaal 84 woningen komen. Dat wil de gemeente Arnhem. Bewoners van Gaardenhage zijn er niet gelukkig mee. ,,We hebben niet voor niets gekozen voor een woning op deze plek’’, zegt wijkbewoner Ronald de Haan.

27 oktober