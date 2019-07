5.000 volt jakkert door de wortels van de woekerende duizendknoop in Arnhem

5.000 volt gaat er door alle duizendknoopwortels aan de Huissensedijk in Arnhem. De methode is gloednieuw, en komt uit Engeland. Met een lange ijzeren staaf jaagt een medewerker van Dolmans Landscaping Group stroom door de wortels. Na zes behandelingen zou de plant definitief het loodje moeten leggen. De apparaten heeft Dolmans uit Engeland laten aanrukken, waar de problemen met de woekerplant uit Azië nog een stuk erger zijn. De methode wordt nu op vier locaties in Arnhem getest. Naast de Huissensedijk ook nog aan de Panheelstraat, de Halsterenstraat en de Goudaweg. Plekken waar het afgraven van de duizendknoop moeilijk of duur is.

Beheersen lukt wel, bestrijden niet

,,Hier aan de Huissensedijk zou het heel duur zijn om de wortels helemaal uit de dijk te laten graven”, vertelt William Hulstein van de gemeente Arnhem. Een jaar geleden stond hij aan de Mooijeweg in Arnhem, om daar een andere methode te demonstreren, die met stoom en kokend water. ,,Daar zie je nu dwerggroei van de duizendknoop, dus het heeft wel geholpen in het beheersen van de plant, maar nog niet in het bestrijden ervan.” De plant is een last omdat het andere planten verdringt, waardoor er een afname is van de biodiversiteit. Daarbij zijn de wortels soms meterslang en beschadigen ze gebouwen. In Engeland zijn percelen met duizendknoop al flink in waarde verminderd.

Elektrocutie

Ook door middel van elektrocutie duurt het enkele jaren voor de plant het definitief opgeeft. ,,Hoe lang het precies duurt moet de praktijk uitwijzen. De methode is te nieuw om dat al te kunnen zeggen.” Een chemische brandgeur waait over de Huissensedijk.



Of we over een jaar weer met een verdubbeling van het aantal locaties zitten waar duizendknoop is aangetroffen durft Hulstein niet te zeggen. ,,Ik ga er vanuit dat we het nu goed in beeld hebben, maar het is van veel factoren afhankelijk. We moeten goed samenwerken met de Provincie én met het bedrijfsleven. Als bouwbedrijven grond storten in nieuwbouwwijken bijvoorbeeld, moeten we zeker zijn dat wortels van dit groene monster niet in de grond zitten. Daar attenderen wij aannemers in Arnhem op. Het scheelt wel dat inwoners van Arnhem de plant nu vaker herkennen en bij ons melden.”