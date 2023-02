5 x hier in Arnhem scoor je goedkope imitaties van bekende cosmeticamerken

Voor elke nieuwe woning een extra baan bij de Schaaps­drift in Arnhem? Dát zien coalitie­par­tij­en niet zitten

De wens voor elke nieuwe woning ook nog eens een extra werkplek te realiseren in de Schaapsdrift en omgeving, stuit op weerstand vanuit coalitiepartijen in de Arnhemse gemeenteraad. Ook vinden ze dat in de eerste opzet voor nieuwbouw in de buurt te weinig staat over het behoud van bestaande huizen.

