50 extra huizen in het nieuwe Havenmeesterkwartier in Arnhem, waarvan leeuwendeel sociale huur

Verkoop eerste woningen in Coberco­kwar­tier moet vóór de zomer van 2023 beginnen

ARNHEM - Woningzoekers die azen op een huis in het Cobercokwartier in Arnhem kunnen zich in het tweede kwartaal van 2023 melden bij de makelaar van projectontwikkelaar BPD. Vóór de zomer van volgend jaar gaat de eerste fase van de nieuwe wijk op het voormalige Cobercoterrein aan de Nieuwe Kade in de verkoop.

4 augustus